Капитальный ремонт школы в Магдагачах завершат раньше срока

Работы в школе №3 в селе Магдагачи ведут с опережением графика. Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе своей поездки в Магдагачинский район провел рабочую инспекцию строительных работ в этой школе.
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