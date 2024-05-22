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Усик – тренеру Юрию Ткаченко: «Люблю тебя, душнила»

Усик – тренеру Юрию Ткаченко: «Люблю тебя, душнила»

«Люблю тебя, ЮраСан. Душнила», – написал Усик в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию. В ночь на 19 мая Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114), став абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

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