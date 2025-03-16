Global Look Press / Vadim Nekrasov / Russian Look Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что упорные попытки Лондона украсть замороженные российские активы связана с исторической тягой к пиратству.
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