От смартфонов к автомобилям. Крупнейший сборщик iPhone — Foxconn — активно осваивает новый рынок

Тайваньская компания Foxconn, известная как основной сборщик iPhone для Apple, в ближайшие два месяца готовится подписать соглашения с двумя японскими автопроизводителями для совместного выпуска электрических кроссоверов, о чем пишет tarantas.
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