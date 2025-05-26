Ролан Гаррос. 1-й круг. Хачанов сыграет в Вукичем, Алькарас – с Дзеппьери, Синнер – с Риндеркнешем

Карлос Алькарас встретится с Джулио Дзеппьери, Янник Синнер – с Артуром Риндеркнешем. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 25 мая – 8 июня 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 56 352 000 евро Открытые корты, грунт Первый круг Карен Хачанов (Россия) Александр Вукич (Австралия) Дата проведения 26 мая, 15.
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