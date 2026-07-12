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Срочно! Сегодня удары еще сильнее: по всей Украине горят порты, заправки, военные базы

Срочно! Сегодня удары еще сильнее: по всей Украине горят порты, заправки, военные базы

Как сообщило Министерство обороны России, удары пришлись на портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске, где, по информации ведомства, находились грузы военного назначения, а также морские суда и паромы.

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