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Число жертв взрыва в университете на Филиппинах увеличилось до 4

Число жертв взрыва в университете на Филиппинах увеличилось до 4

Lanao Del Sur Provincial Government/Handout via REUTERS Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин увеличилось до четырех, сообщила газета Manila Times.

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