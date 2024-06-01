Европол провел международную операцию по пресечению деятельности программ-криптовымогателей

В результате международной операции под кодовым названием "Финал", ведомства Европола пресекли масштабные действия экосистемы вредоносных программ-криптовымогателей и прекратили работу дропов, включая IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee и Trickbot.
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