Филиппо: Архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО

Глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил о необходимости создания новой глобальной архитектуры безопасности, которая не будет включать в себя такие блоки, как Североатлантический альянс или Варшавский договор.