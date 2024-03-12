Филиппо: Архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО

Глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил о необходимости создания новой глобальной архитектуры безопасности, которая не будет включать в себя такие блоки, как Североатлантический альянс или Варшавский договор.
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