Экс-нардеп Олейник: Драпатый мало чем отличается от Сырского

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в интервью "Ридусу" прокомментировал возможное назначение командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главкома украинской армии вместо Александра Сырского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии