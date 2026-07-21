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Газета.ру

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Экс-нардеп Олейник: Драпатый мало чем отличается от Сырского

Экс-нардеп Олейник: Драпатый мало чем отличается от Сырского

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в интервью "Ридусу" прокомментировал возможное назначение командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главкома украинской армии вместо Александра Сырского.

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