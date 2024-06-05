ЛДПР хочет ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка для мигрантов

Депутаты от фракции ЛДПР предложили законодательно запретить проведение экзаменов по знанию русского языка для мигрантов в частных вузах, предоставив такое право только государственным образовательным организациям.
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