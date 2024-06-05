Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Ай да северокорейцы! Как удачно мусор сбагрили!В Южной Корее отв...
  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    Какая страшная Марина Александрова. Была страшная, а стала еше страшнееАктриса Марина Ал...
  • Людмила Иванова
    С нашим министром культуры российская культура загнется сама.Захарова назвала ...

ЛДПР хочет ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка для мигрантов

ЛДПР хочет ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка для мигрантов

Депутаты от фракции ЛДПР предложили законодательно запретить проведение экзаменов по знанию русского языка для мигрантов в частных вузах, предоставив такое право только государственным образовательным организациям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх