Половина екатеринбуржцев планирует купить жилье своим детям

Почти половина жителей Екатеринбурга (45%) уже купили или планируют приобрести квартиру для ребенка до его 18-летия.
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