БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Станет ли скандал вокруг семьи Майи Санду началом конца эпохи PAS?

Станет ли скандал вокруг семьи Майи Санду началом конца эпохи PAS?

Илья КИСЕЛЁВ  Молдавская политика знает немало примеров, когда власть теряла поддержку общества не из-за экономических кризисов, внешнеполитических ошибок или неудачных реформ.

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