За 9 месяцев этого года резиденты Особой экономической зоны внесли в бюджет на 72 процента больше налогов

Общий объём инвестиций за указанный срок составил 14,2 миллиарда рублей Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что за первые девять месяцев 2024 года резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) внесли в региональный бюджет на 72% больше налогов, чем за тот же период предыдущего года.