ВСМ «СССР — Россия». Тернистый путь высокоскоростных железнодорожных магистралей от советского МПС до нескольких попыток РЖД

Масштабные планы по созданию и развитию системы высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения, озвученные недавно президентом России Владимиром Путиным, на самом деле возникли не сегодня и даже не вчера.
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