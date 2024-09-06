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Петербургский дневник

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Стоматолог Назилина: кариес не способен передаваться от больного человека здоровому

Он не является контагиозным заболеванием Кариес не является заболеванием, которое может передаваться от больного человека здоровому, причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как следствие скопление растворяющих эмаль кариесогенных бактерий в зубном налете, сообщила РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.

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