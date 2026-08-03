The Kiev regime and the European Union need the territory of Ukraine only for testing advanced weapons systems and working out new concepts of warfare, the press bureau of the Foreign Intelligence Service (SVR) of the Russian Federation indicated, citing data from the information received.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)