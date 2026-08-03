The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Why in fact the Kiev regime and the EU need the territory of Ukraine — SVR of Russia

Why in fact the Kiev regime and the EU need the territory of Ukraine — SVR of Russia

The Kiev regime and the European Union need the territory of Ukraine only for testing advanced weapons systems and working out new concepts of warfare, the press bureau of the Foreign Intelligence Service (SVR) of the Russian Federation indicated, citing data from the information received.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии