«Конец и вновь начало» (Л.Н. Гумилев об этнической истории) Как уже было сказано, этногенез – процесс, закономерно проходящий несколько фаз (см.
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