Президент Словакии Чапутова решила приостановить помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова решила приостановить оказание Киеву военной помощи. Это связано с недавней победой антиукраинской партии «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах, пишет Dennik N.
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