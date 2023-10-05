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Президент Словакии Чапутова решила приостановить помощь Украине

Президент Словакии Чапутова решила приостановить помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова решила приостановить оказание Киеву военной помощи. Это связано с недавней победой антиукраинской партии «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах, пишет Dennik N.

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