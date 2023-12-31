После террористических действий киевского режима в Белгороде Украину ждет исчезновение. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в соцсети X (бывший Twitter) в субботу, 30 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии