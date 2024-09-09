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Избивавший людей под Курском пленный боец ВСУ попросил прощения

Избивавший людей под Курском пленный боец ВСУ попросил прощения

Попавший в плен разведчик 61-й механизированной бригады украинской армии Виталий Панченко, который участвовал в избиении людей в Курской области, рассказал, что опасается последствий, и попросил прощения.

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