Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

Российское космонавты были вынуждены закрыть люк модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), поскольку из связанного с ним грузового корабля «Прогресс МС-29» исходил токсичный запах.
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