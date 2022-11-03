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Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность в ходе праздников в Волгоградской области

Военная полиция ЮВО обеспечит безопасность в ходе праздников в Волгоградской области

На вооружении подразделений состоят современные специализированные автомобили на базе УАЗ «Патриот», спецсредства, а также недавно поступившая экипировка «Колпак» и «Черепаха».

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