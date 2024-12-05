Новосибирцы пользуются уникальной возможностью заключить контракт и служить со СВОими

Как отметил заместитель руководителя департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Виталий Жданов, среди жителей региона сохраняется высокая активность по заключению контрактов на военную службу, и дополнительным стимулом к этому стала возможность служить со своими земляками.
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