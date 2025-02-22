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Швыдкой заявил, что для уехавших артистов не будет коллективной амнистии

Швыдкой заявил, что для уехавших артистов не будет коллективной амнистии

Покинувшим РФ артистам, которые решат вернуться в страну, не стоит рассчитывать на «коллективную амнистию», заявил РИА Новости спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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