Швыдкой заявил, что для уехавших артистов не будет коллективной амнистии

Покинувшим РФ артистам, которые решат вернуться в страну, не стоит рассчитывать на «коллективную амнистию», заявил РИА Новости спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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