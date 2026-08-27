Трамп: Меня совершенно не волнует, нападет ли Россия на страны НАТО

Меня совершенно не волнует, нападет ли Россия на страны НАТО, заявил Трамп. В интервью Axios президент США заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за возможного российского нападения на страны альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии