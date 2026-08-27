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Русская весна

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Трамп: Меня совершенно не волнует, нападет ли Россия на страны НАТО

Трамп: Меня совершенно не волнует, нападет ли Россия на страны НАТО

Меня совершенно не волнует, нападет ли Россия на страны НАТО, заявил Трамп. В интервью Axios президент США заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за возможного российского нападения на страны альянса.

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