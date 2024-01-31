Быстрая лазанья, пирог с бананами. Что приготовить из пачки слоеного теста

На пороге возникли незваные гости, времени готовить совершенно нет, а на кухне голодная семья стучит ложками о пустые тарелки, ужина нет, а нужно быстро и просто — да мало ли ситуаций, когда потребуется приготовить что-то очень быстрое, сытное, вкусное.