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Быстрая лазанья, пирог с бананами. Что приготовить из пачки слоеного теста

Быстрая лазанья, пирог с бананами. Что приготовить из пачки слоеного теста

На пороге возникли незваные гости, времени готовить совершенно нет, а на кухне голодная семья стучит ложками о пустые тарелки, ужина нет, а нужно быстро и просто — да мало ли ситуаций, когда потребуется приготовить что-то очень быстрое, сытное, вкусное.

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