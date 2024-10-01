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В Перми за разглашение гостайны задержан секретный сыщик Агафонов

В Перми за разглашение гостайны задержан секретный сыщик Агафонов

Слушания прошли в закрытом режиме.Бывший начальник отдела собственной безопасности краевого главка МВД Андрей Агафонов был заключен под стражу.

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