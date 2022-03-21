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Лагрейд расстался с американской биатлонисткой Левинс

Олимпийский чемпион Стурла Хольм Лагрейд расстался с американской биатлонисткой Хлоей Левинс. Они начали встречаться осенью 2020 года и прекратили отношения перед сезоном-2021/22.

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