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Культуромания

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Фильм «Шаман» Михаила Мерзликина победил на кинофестивале Ferrum'26

Фильм «Шаман» Михаила Мерзликина победил на кинофестивале Ferrum'26

В Железноводске с 26 по 30 августа прошел кинофестиваль Ferrum’26. Гран-при в номинации «Родная земля» получил фильм «Шаман» режиссера Михаила Мерзликина.

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