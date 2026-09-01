Фильм «Шаман» Михаила Мерзликина победил на кинофестивале Ferrum'26

В Железноводске с 26 по 30 августа прошел кинофестиваль Ferrum’26. Гран-при в номинации «Родная земля» получил фильм «Шаман» режиссера Михаила Мерзликина.
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