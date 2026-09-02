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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минин о трансфере Жезуса: «До травмы он идеально подходил «Барсе» Флика»

Комментатор « Матч ТВ » и WINLINE Медиалиги Станислав Минин высказался о трансфере Габриэла Жезуса в «Барселону».

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