Артемий Лебедев назвал сараями британские аэропорты: "В Новосибирске лучше"

Неоднократно критиковавший Новосибирск блогер превознёс Толмачёво над воздушными гаванями Англии.Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в очередном своём обзоре, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", раскритиковал аэропорты в Англии, заявив, что Россия в этом отношении опережает её.