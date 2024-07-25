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Артемий Лебедев назвал сараями британские аэропорты: "В Новосибирске лучше"

Артемий Лебедев назвал сараями британские аэропорты: "В Новосибирске лучше"

Неоднократно критиковавший Новосибирск блогер превознёс Толмачёво над воздушными гаванями Англии.Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в очередном своём обзоре, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", раскритиковал аэропорты в Англии, заявив, что Россия в этом отношении опережает её.

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