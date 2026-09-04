📩 Новоаннинцы с нарушениями зрения могут бесплатно отправлять секограммы. Эти особые почтовые отправления, в которых чаще всего в них отправляют документы и книги, напечатанные шрифтом Брайля, электронные ручные увеличители, нитковдеватели, «говорящие» будильники и наручные часы, специализированные тифлофлешплееры с функцией аудиовоспроизведения и голосового управления.
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