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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📩 Новоаннинцы с нарушениями зрения могут бесплатно отправлять секограммы

📩 Новоаннинцы с нарушениями зрения могут бесплатно отправлять секограммы. Эти особые почтовые отправления, в которых чаще всего в них отправляют документы и книги, напечатанные шрифтом Брайля, электронные ручные увеличители, нитковдеватели, «говорящие» будильники и наручные часы, специализированные тифлофлешплееры с функцией аудиовоспроизведения и голосового управления.

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