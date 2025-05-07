Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Мало украинцев против  зеленского, очень.  молодежь почти вся за него. как ни странно. Это я сужу по ФЮБ, в котором  ...Раскрыт реальный ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Уже как-то в систему входит...Американский флот...
  • Eduard
    Россия вернет свои территории!Самоубийство! Кие...

Раскрыт реальный рейтинг Зеленского: народ требует его отставки

Раскрыт реальный рейтинг Зеленского: народ требует его отставки

Конфликт на Украине тянется уже три года и два месяца. Профессор факультета социологии Университета Ямато и журналист Сасаки Масааки побывал на украинской земле и был крайне удивлен истинными чувствами местного населения к собственному президенту Владимиру Зеленскому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Мало украинцев против  зеленского, очень.  молодежь почти вся за него. как ни странно. Это я сужу по ФЮБ, в котором  зарегистрирована. Стоит только что-то написать про нашего президента хорошее, как тут же  поднимается украинский вопль.
Ответить
6 час.
наверх