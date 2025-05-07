Раскрыт реальный рейтинг Зеленского: народ требует его отставки

Регина Толстоброва

Мало украинцев против зеленского, очень. молодежь почти вся за него. как ни странно. Это я сужу по ФЮБ, в котором зарегистрирована. Стоит только что-то написать про нашего президента хорошее, как тут же поднимается украинский вопль.