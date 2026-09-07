Гидрометцентр: В Москве в ночь на среду похолодает до плюс 2–4 градусов

В ночь на среду, 9 сентября, столбики термометров в Москве покажут от плюс 2 до плюс 4 градусов, а в Подмосковье — от плюс 1 до плюс 6 градусов.
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