Рособоронэкспорт: РФ при СВО не наращивает продажи вооружений за рубеж

Россия в условиях Специальной военной операции не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж. Об этом в интервью РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
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