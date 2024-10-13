В Севастополе спасли пару, которая оказалась в подтопленном из-за ливня доме Из-за сильного дождя, который случился накануне, в одном из садоводческих товариществ Севастополя подтопленными оказались частный дом и придомовая территория.
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