Автоэксперт назвал риск покупки старой машины с небольшим пробегом

Небольшой пробег у возрастного автомобиля не всегда говорит о том, что показания одометра скручены. Если машина редко использовалась, это чревато недостаточным количеством технических жидкостей, некорректной работой узлов и агрегатов.
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