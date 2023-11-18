"Я с ума не схожу": как Гергиев прокомментировал информацию о своем назначении в Большой театр

Рассказываем, как дирижёр Гергиев прокомментировал слухи о своем назначении на должность в ГАБТ.Споры и обсуждения вокруг предполагаемого назначения Валерия Гергиева на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театра не утихают.
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