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На Балтийском флоте пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню России

На Балтийском флоте пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню России

Для личного состава кораблей, свободного от несения вахты, будет организован тематический просмотр художественных и документально-публицистических фильмов исторической направленности.

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