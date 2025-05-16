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Нардеп Дубинский: Украине не смогла навязать РФ ни одно условие на переговорах

Нардеп Дубинский: Украине не смогла навязать РФ ни одно условие на переговорах

Украинская делегация полностью проиграла представителям России на переговорах, прошедших в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

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