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PSYСHOLOGY & FUN

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ИИ будет умнее и эффективнее любых людей-мафиози, любых человеческих мафиозных структур, он быть может даже сможет убедить сотрудников украинских колл-центров работать на него ))  ИИ эффективнее людей создаст сенсорное поле для контроля, создаст беспилотное оружие всех видов.

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