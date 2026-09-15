ИИ будет умнее и эффективнее любых людей-мафиози, любых человеческих мафиозных структур, он быть может даже сможет убедить сотрудников украинских колл-центров работать на него )) ИИ эффективнее людей создаст сенсорное поле для контроля, создаст беспилотное оружие всех видов.