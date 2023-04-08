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The New York Times: в интернете появилась новая партия секретных документов США по Украине

The New York Times: в интернете появилась новая партия секретных документов США по Украине

В интернете появилась новая партия секретных бумаг Соединенных Штатов, касающихся Украины. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указало издание The New York Times.

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