Ультраправые в Германии фиксируют рост числа членов

Число членов ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» за первые девять месяцев 2024 года выросло на 9 256 человек, что соответствует увеличению численности партии почти на четверть, 19 октября сообщает немецкая газета Tagesspiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии