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Шоколадный медовик. Бисквит как губка, а крем — отрада для сладкоежки.

Уже одно слово «медовик» — услада для ушей, что и говорить о божественном вкусе такого десерта. Помню праздники периода своего детства: ни одно застолье не обходилось без этого торта, его воздушных коржей и нереально сладкого сметанного крема.

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