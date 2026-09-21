21 сентября — Церемония открытия монумента Юрию Лужкову

Фото: РИА Новости/Владимир Песня21 сентября 2026 года, в 12:00 состоится торжественная церемония открытия монумента государственному и политическому деятелю, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженному строителю Российской Федерации Юрию Михайловичу Лужкову.
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