Минфин готов обсудить с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин

Минфин России готов обсудить с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин, заявил глава ведомства Антон Силуанов, в ходе своего выступления на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
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