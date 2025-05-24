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Медведев: Европа скоро поднимет дикий визг о необходимости перемирия на Украине

Медведев: Европа скоро поднимет дикий визг о необходимости перемирия на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ряд европейских стран в скором времени "поднимут дикий визг" о необходимости срочно ввести 30-дневный режим прекращения огня на Украине и принять новые антироссийские санкции.

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