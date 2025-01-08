Мигранты-вахтовики пытались вывезти драгметаллы на 16 млн через Новосибирск

Иностранцы присвоили почти два килограмма золота и серебра на прииске в Иркутской области.В аэропорту Толмачёво сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые пытались перевезти через границу золото и серебро на общую сумму около 16 млн рублей.