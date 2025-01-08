Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 798 подписчиков

Мигранты-вахтовики пытались вывезти драгметаллы на 16 млн через Новосибирск

Мигранты-вахтовики пытались вывезти драгметаллы на 16 млн через Новосибирск

Иностранцы присвоили почти два килограмма золота и серебра на прииске в Иркутской области.В аэропорту Толмачёво сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые пытались перевезти через границу золото и серебро на общую сумму около 16 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх