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Названы самые распространенные запреты на рабочем месте

Чаще всего работодатели запрещают своим сотрудникам употреблять спиртные напитки на рабочем месте (72%), опаздывать (52%), а также курить обычные и электронные сигареты (41%), показало исследование сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.

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